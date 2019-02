Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Fiorentina-Atalanta

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Fiorentina-Atalanta, semifinale di andata della Coppa Italia.

Ieri vi abbiamo portato alla cassa con un bel 0-0 fra Lazio e Milan quotato a 10. Oggi ci riproviamo parlandovi della seconda semifinale di andata della coppa Italia che si giocherà questa sera fra Fiorentina e Atalanta. Due squadre che prediligono il calcio offensivo e da cui ci aspettiamo goal e spettacolo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Stefano Pioli dovrebbe disegnare la Fiorentina con l’ormai consueto 4-3-3. In difesa non ci sarà l’infortunato Pezzella, il tecnico gigliato recupera però Milenkovic che ha saltato l’ultima sfida di campionato per un attacco influenzale. Il serbo dovrebbe sistemarsi centrale al fianco di Vitor Hugo, con Laurini favorito su Ceccherini per la maglia di terzino destro. Centrocampo scolpito, mentre in attacco dovrebbe esserci Gerson dal 1’ con Chiesa e Muriel: Simeone destinato alla panchina.



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.





Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi all'abituale 3-4-1-2 nel quale non ci saranno certamente gli squalificati Djimsiti e Freuler. In difesa, ballottaggio Masiello-Mancini per una maglia da titolare al fianco di Toloi e Palomino. A centrocampo, Hateboer e Castagne saranno chiamati a presidiare le corsie esterne, mentre il duo di mediana sarà composto da De Roon e Pasalic. In attacco dovrebbe rivedersi Gomez. L’argentino è tornato a lavorare in gruppo dopo il problema al flessore che l’ha costretto a saltare l’ultima gara di campionato. Con lui ci saranno Ilicic e Zapata.



ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.



Quote bet365: vittoria Fiorentina 2,55 - pareggio 3,30 - vittoria Atalanta 2,75 in un match da over 1,80 e goal 1,66. Viola imbattuti da nove turni e capaci di fare fuori negli scorsi turni Torino e Roma. Atalanta che arriva da due ko di fila ma che finora in coppa si è esaltata sia contro il Cagliari ma soprattutto contro la Juve. All'andata a settembre 2-0 per i toscani. Difficile vederli sfavoriti in un momento così di grazia. Proviamo il 2-1 con Muriel primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.