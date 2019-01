Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Bologna-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Bologna-Juventus, ottavi di finale di coppa Italia.

Il match serale di questa prima giornata dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia è quello del Dall'Ara fra il Bologna e la Juventus. Inutile dire che fra le due squadre c'è un abisso in campionato (40 punti di differenza). Ma il fatto che si giochi a Bologna e che la Juventus abbia il pensiero della supercoppa che incombe, potrebbe aprire qualche speranza a un match più equilibrato di quanto non dicano le quote. Preview, probabili formazioni e pronostico del match.

Pippo Inzaghi sceglierà la formazione migliore, ma senza poter disporre in attacco di Federico Santander, nemmeno convocato. Con il paraguayano che non recupera dall'infortunio, sarà probabilmente Destro ad affiancare dal 1' Palacio. Convocati Soriano e Sansone: il pimo sarà titolare, il secondo potrebbe entrare a gara in corso. Saranno assenti per problemi fisici anche Nagy, Dzemaili e Paz. Salterà la sfida con i bianconeri per squalifica anche Poli. Nell'undici titolare dovrebbero trovar posto Da Costa fra i pali e Donsah a centrocampo. Sulle fasce spazio a Mattiello a destra e a Mbaye a sinistra.

BOLOGNA (3-5-2): Da Costa; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Soriano, Pulgar, Svanberg, Mbaye; Destro, Palacio.





Problemi anche per Allegri, che perde Mandzukic per un affatticamento ai flessori della coscia sinistra. L'assenza del croato si somma a quelle di Barzagli, Cancelo e Cuadrado. Kean agirà da punta centrale, con Bernardeschi a destra e Cristiano Ronaldo a sinistra. Spazio dal 1' fra i pali a Szczesny, in difesa a Rugani al centro e a sinistra a Spinazzola. In mediana Khedira agirà da mezzala destra.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Cristiano Ronaldo

Quote bet365: vittoria Bologna 8,50 - pareggio 5,00 - vittoria Juventus 1,33 in un match da over 1,80 e no goal 1,66. Tre sconfitte e due pareggi per il Bologna nelle ultime 5 gare ma il ko per 3-2 in casa del Napoli ha dato qualche buon segnale. Inoltre i nuovi arrivi possono senza dubbio dare qualità alla squadra. Juve che di recente subisce spesso goal e che come detto potrebbe essere distratta dal pensiero di Jeddah. Proviamo un 1-2 con Kean primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.