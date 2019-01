Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Atalanta-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Atalanta-Juventus, quarto di finale di Coppa Italia

Oggi serata di grande calcio con due quarti di finale di altissima qualità. E le vincitrici di questi due scontri (stiamo parlando di Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus) si incroceranno fra loro in semifinale. In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere per scommettere al meglio sulla gara fra orobici e bianconeri che nonostante i ragazzi di Allegri sotto la pari si prospetta più equilibrata di quanto non dicano le quote. Preview, probabili formazioni, e pronostico del mach.

Gasperini apporterà qualche cambio rispetto alla formazione che ha pareggiato contro la Roma: in difesa dovrebbe tornare titolare Palomino, a centrocampo Freuler per Pasalic, in attacco ci sarà l'abituale tridente formato da Ilicic, Gomez e Zapata. Tra i pali Berisha o Gollini.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Dijmsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.





Allegri ritrova Pjanic in regia, ma perde Bonucci nel cuore della difesa: al fianco di Chiellini ci sarà Rugani, con Cancelo ed Alex Sandro terzini. Linea mediana completata da Bentancur e Matuidi: riposa Emre Can. Khedira recuperato, mentre Mandzukic non è stato convocato. In avanti dovrebbe esserci Bernardeschi dal 1', assieme a Cristiano Ronaldo e probabilmente Dybala. In porta toccherà ancora a Szczesny.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, C. Ronaldo, Bernardeschi.



Quote bet365: vittoria 3,75 - pareggio 3,30 - vittoria Lazio 2,00 in un match da under 1,85 e goal 1,75. Atalanta settima in claassifica a -2 dalla zona Champions. Bianconeri dall'inizio del campionato e ora a +11 sul Napoli. Entrambe le formazioni arriva da delle rimonte nel weekend da 0-3 a 3-3 i nerazzurri, da 0-1 a 2-1 i campioni d'Italia. Nell'unico incrocio stagionale 2-2 spettacolare. Proviamo la sorpresa e diciamo 2-1 Atalanta con Zapata primo marcatore.

