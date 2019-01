Scommesse Coppa di Lega inglese: quote e pronostico di Tottenham-Chelsea

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Tottenham-Chelsea, semifinale di League Cup

Chi si aspettava un martedì sera anonimo forse non aveva visto bene il palinsesto di oggi: infatti se la FA Cup ha chiuso ieri il suo terzo turno, la Coppa di Lega fra stasera e domani vivrà le emozioni delle semifinali di andata. Da una parte il Manchester avrà tappeto rosso contro il Burton mentre dall'altra ci sarà l'infuocato derby di Londra fra Tottenham e Chelsea. Preview, probabili formazioni e quote del match di Wembley.

Dopo aver dato spazio a qualche seconda linea in FA Cup nel rotondo successo contro il Tranmere Rovers, Pochettino rispolvererà sicuramente il 4-3-1-2, con Kane ed Heung-Min Son supportati da Dele Alli e con Eriksen a far parte del terzetto di centrocampo. Gazzaniga tra i pali, a centrocampo c'è Sissoko mentre in difesa gioca Alderweireld.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Gazzaniga; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Sissoko, Winks, Eriksen; Alli; Kane, Son.





L'importanza del match porterà ovviamente Sarri a confermare in blocco il suo 4-3-3 ed il proprio undici. Pedro, Giroud e Willian, come confermato da Sarri, sono in dubbio a causa di problemi fisici. Out l'infortunato Loftus-Cheek.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Morata, Hazard.



Quote bet365: vittoria Tottenham 2,30 - pareggio 3,50 - vittoria Chelsea 3,25 in un match da over 1,80 e goal 1,61. Quarto derby in questa league cup per gli Spurs che in precedenza hanno eliminato Watford, West Ham e Arsenal. Blues che invece hanno fatto fuori Liverpool, Derby e Bournemouth. In stagione le due squadre si sono già affrontate: 3-1 a novembre per il Tottenham. Ci aspettiamo un match equilibrato in vista del ritorno. Proviamo l'1-1 con Kane primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.