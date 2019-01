Scommesse Copa del Rey: quote e pronostico di Siviglia-Barcellona

Tour de force in Copa del Rey visto che dopo gli ottavi di finali giocate nelle scorse settimane, nella coppa nazionale iberica si va avanti a oltranza con i quarti che si giocheranno sempre sulla distanza dei 180 minuti. L'accoppiamento più interessante è senza dubbio quello fra il Siviglia e il Barcellona che si sfidano questa sera al Sanchez Pizjuan. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Andalusi quarti in campionato con un inizio di 2019 da mani nei capelli viste le tre sconfitte consecutive con zero goal segnati. I ragazzi di Machin nei precedenti turni hanno superato Villanovense e Bilbao. Nolito e Gonalons non prenderanno parte al match perchè squalificati. Modulo 3-4-1-2 con Sarabia a supporto di Andrè Silva e Ben Yedder.

Dall'altra parte troviamo il Barcellona capolista in Liga che ha rischiato di venire eliminato dalla Copa per aver schierato Chumi nonostante una squalifica in corso. Levante che però non ha rispettato le tempistiche per il reclamo e l'errore è per così dire, caduto in prescrizione. Barca reduce da 3 vittorie di fila e quindi in uno stato di forma senza dubbio migliore di quello dei rivali. Dembelè. Umtiti e Rafinha infortunati. Modulo 4-3-3 con Coutinho, Suarez e Malcolm in avanti.

Quote bet365: vittoria Siviglia 2,80 - pareggio 3m40 - vittoria Barcellona 2,40 in un match da over 1,65 e goal 1,53. A differenza di quello che si possa pensare, il Siviglia arriva da 4 under negli ultimi 5 match mentre il trend dei catalani è completamente opposto con 5 over su 5. Due i precedenti stagionali con due successi del Barcellona in over. Seguiamo il trend e proviamo l'1-2 con Malcom primo marcatore.

