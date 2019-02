Scommesse Copa del Rey: quote e pronostico di Real Madrid-Barcellona

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Real Madrid-Barcellona, semifinale di ritorno della Copa del Rey.

C'è grande attesa in Spagna per il ritorno del clasico che vale l'accesso alla finale di Copa del Rey (contro o Valencia o Betis). Si parte dall'1-1 dell'andata firmato Vazquez e Malcom. Un testa a testa che in campionato non possiamo avere visto il dominio dei catalani ma che oggi toccherà il suo culmine stagionale in un match da dentro o fuori. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del Bernabeu.

L'unico indisponibile per il Real Madrid è Marcos Llorente per infortunio. La sua defezione rappresenta probabilmente anche l'unico cambio di Santiago Solari nell'undici iniziale rispetto alla formazione schierata al Camp Nou tre settimane fa. Tra i pali il portiere di coppa Keylor Navas, davanti a lui la difesa con Carvajal a destra, Sergio Ramos e Varane al centro e Reguilón, ormai titolare in pianta stabile davanti a Marcelo, a sinistra. Centrocampo con Casemiro perno centrale (al posto di Llorente), con Modric e Kroos mezzali. Davanti con Benzema e Vinicius jr. dovrebbe esserci ancora Lucas Vazquez, visto il momento non ideale a livello ambientale di Bale. Non convocato Isco, al pari di Mariano, Brahim e Vallejo.



REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius jr.





Anche il Barcellona non dovrebbe essere lo stesso dell'andata, soprattutto per due ragioni: Arthur ha appena recuperato dall'infortunio e difficilmente sarà titolare, ma soprattutto ci sarà Leo Messi, che al Camp Nou era partito dalla panchina. 4-3-3 per Valverde con Ter Stegen in porta (Cillessen è appena rientrato), duo centrale con Piqué e Lenglet, con Jordi Alba a sinistra e Semedo favorito su Sergi Roberto a destra. A centrocampo con Rakitic e Busquets dovrebbe esserci spazio per Arturo Vidal, con Coutinho nel tridente offensivo insieme a Messi e Suarez. Soltanto panchina per Dembelé. Out i lungodegenti Vermaelen e Rafinha, a disposizione Umtiti.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.



Quote bet365: vittoria Real Madrid 2,75 - pareggio 3,50 - vittoria Barcellona 2,40. Real molto incostante in questa stagione negli 1x2 ma sono ben 5 gli esiti goal di fila per i ragazzi di Solari che finora hanno eliminato Melilla, Leganes e Girona perdendo anche in una di queste 6 gare. Barcellona che è tornato a fare over dopo 4 under di fila. Per i catalani, Leonesa, Levante e Siviglia le vittime degli scorsi turni. Ci aspettiamo un match equilibrato dove le squadre non si risparmieranno. Proviamo l'1-1 con Vinicius primo marcatore.

