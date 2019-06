Scommesse Copa America: quote e pronostico di Brasile-Paraguay

Probabili formazioni, preview, quote e pronostico di Brasile-Paraguay, quarto di finale di Copa America 2019

La grande estate dei tornei internazionali di calcio continua ed è tata roba per gli amanti delle scommesse: Mondiali femminili, Gold Cup, Euro u21, Coppa d'Africa ma sopratutto Copa America. In questa competizione siamo giunti ai quarti di finale e ora si inizia a far sul serio e non ci saranno più spazio per errori o serate storte. In questo articolo analisi, probabili formazioni, quote e pronostico di - .

Il Brasile del ct Tite, padrone di casa e prima favorita nelle quote antepost, è stata una delle migliori della fase a gironi avendo chiuso in testa il gruppo A con 7 punti, frutto di 8 goal segnati e zero subiti. In patria c'è tanta fiducia e il calore del pubblico ovviamente si fa sentire. Difficile trovare un punto debole a questa selecao che pur senza Neymar, in attacco sta andando alla grande.

Brasile: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Coutinho, Arthur; Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison.

Qualificato solo grazie al benevole regolamento che premia le migliori terza, il Paraguay è giunto ai quarti senza vincere nemmeno un match: pareggio con e , sconfitta contro la . Ora la formazione di Gareca deve fare il salto di qualità se vuole quanto meno giocarsela contro il Brasile. Indicativo che la nazionale guaranì abbia subito goal in 12 degli ultimi 13 match giocati.

L'articolo prosegue qui sotto

Paraguay: Fernandez; Piris, Gomez, Alonso, Arzamendia; Gonzalez, Sanchez, Rojas, Rojas; Almiron; Santander

Quote bet365: vittoria Brasile 1,16 - pareggio 7 - vittoria Paraguay 15 in un match da over 1,72 e no goal 1,40. Ovviamente non c'è una caratteristica in cui questo Brasile non sia superiore ad un Paraguay lento prevedibile e con poca garra. Ma attenzione: c'è un dato che deve far preoccupare chi vuole puntare sui carioca: il Brasile ha vinto una sola delle ultime 5 sfide contro il Paraguay ed è stata eliminata proprio dai rivali nella Copa del 2011 e 2015, sempre ai rigori. Ma ad oggi il gap non è sostenibile.



QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.