Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Venezuela-Peru

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Venezuela-Peru, match valido per il gruppo A della Copa America

Seconda serata dedicata alla Copa America 2019. All'Arena do Gremio, e Peru chiudono la prima giornata del gruppo A, quello dei padroni di casa del . Match sulla carta equilibrato anche se se esaminiamo le due compagini a 360 gradi è inevitabile trovare un vantaggio teorico nello scommettere sui peruviani. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida.

Venezuela che da oltre 3 anni è allenato da Dudamel. La squadra in questo 2019 ha giocato 5 match con un bilancio di sostanziale parità con due vittorie, due sconfitte e un pareggio anche se è normale che il peso specifico della recente vittoria per 3-0 contro gli è da tenere in grossa considerazione. Nessun trend particolare da citare nei risultati delle due ultime edizioni della Copa.

Venezuela (4-5-1): Farinez; Hernandez, Chancellor, Villanueva, Mago; Savarino Quintero, Moreno, Herrera, Rincon, Machis; Rondon.

Il Peru di Gareca, ct argentino molto stimato in patria e in carica dal 2015 ha partecipato a 2018 senza brillare. Nell'ultimo anno solare la squadra ha vinto solo tre delle ultime 10 gare giocate e di recente è caduta per 3-0 contro la , squadra contro cui i colombiani sono usciti nella Copa Centenario ai quarti di finale ma soltanto ai rigori.



Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Tapia, Gonzales; Carrillo, Cueva, Farfan; Guerrero.



Quote bet365: vittoria Venezuela 3,10 -pareggio 3,00 - vittoria Peru 2,45 in un match da under 1,53 e over 2,50. Indicativi gli ultimi due scontri diretti, entrambi chiusi sul risultato di 2-2 a evidenziare una fragilità difensiva in entrambe le formazioni. Ci aspettiamo una gara equilibrata ma a nostro avviso alla lunga dovrebbe aver la meglio il Peru che ha in rosa calciatori decisamente più talentuosi.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.