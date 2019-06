Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Uruguay-Giappone

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Uruguay-Giappone, gruppo C di Copa America

Seconda giornata di Copa America finora decisamente difficoltosa per le big con i pareggi di e (che ora rischia seriamente l'eliminazione) e la vittoria di misura della sul , che ha visto nonostante la fatica, la squadra di Queiroz strappare il pass per i quarti. In questo articolo vi parliamo di - , match valido per il gruppo C. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

La squadra di Tabarez dopo un ottimo Mondiale vuole dare continuità ai risultati e l'esordio è stato senza dubbio di qualità con un rotondo 4-0 sull' con il match in discussione. Con quella vittoria la Celeste ha portato a 4 i match vinti di fila per un totale di 14 goal fatti e zero subiti.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Nández, Torreira, Bentancur, Lodeiro; Suárez, Cavani. Allenatore: Tabárez.

L'articolo prosegue qui sotto

Discorso totalmente opposto per i nipponici che sono arrivati qui con poche pretese, tanti infortunati e un cambio generazionale difficile da improntare in poco tempo. La sconfitta netta contro il ha portato a galla scarso peso in attacco e difesa totalmente da rivedere.



GIAPPONE (4-3-3): Osako; Hara, Naomichi Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Maeda, Shibasaki, Nakayama; Nakajima, Kubo, Okazaki. Allenatore: Moriyasu.



Quote bet365: vittoria Uruguay 1,25 - pareggio 6,00 - vittoria Giappone 10 in un match da over 1,80 e no goal 1,61. In effetti la statistica recente delle due formazioni è tutta sul no goal (6 match di fila con questo esito per i sudamericani e 5 per gli asiatici). Gap evidente, prevediamo un'altra vittoria ampia per Cavani e soci.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.