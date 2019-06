Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Uruguay-Ecuador

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Uruguay-Ecuador, gruppo C della Copa America

Continua la proposta di suggerimenti sulle giocate da fare sulla Copa America 2019. Esaurite le prime giornate di gruppo A e gruppo B, ora tocca al C, raggruppamento molto eterogeneo ed equilibrato, formato dai campioni in carica del , dagli ospiti del e da e che si sfideranno nella nottata a Belo Horizonte. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

La Celeste è da sempre una delle squadre con più tradizione in Copa America. La squadra ha qualità e grinta da vendere e inoltre, da 13 anni a questa parte, ha la stessa guida tecnica. Stiamo parlando del guru Oscar Tabarez. Dopo un Mondiale positivo, Cavani e soci si sono preparati al meglio alla Copa e nelle ultime tre amichevoli hanno portato a casa altrettanti successi con 10 goal fatti e zero subiti.

Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Vecino, Bentancur, Torreira; De Arrascaeta; Suarez, M. Gomez

L'Ecuador sa di essere inserito in un girone molto duro e l'inizio in salita contro una delle favorite all'accesso i finale, mentalmente metterà molta ansia ai ragazzi di Hernan Gomez. La squadra arriva a questo appuntamento non certo nel migliore degli stati di forma visto che negli ultimi 4 match i risultati ottenuti sono stati due sconfitte e due pareggi. La squadra proverà a metterla sul ritrmo e sulla fisicità.



Ecuador (4-1-4-1): Banguera; Caicedo, Arboleda, Meza, Quinteros; Gruedo; Preciado, Mendez, Intriago, Ibarra;



Quote bet365: vittoria Uruguay 1,75 - pareggio 3,30 - vittoria Ecuador 5,25 in un match da under 1,53 e over 2,50. Sono tanti i motivi per cui crediamo si doveroso scommettere a favore della Celeste. La squadra uruguyana ha più esperienza e classe e inoltre sula carta ha anche una delle migliori difese del torneo. Proviamo un 2-0 con Suarez primo marcatore.

