Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Giappone-Cile

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Giappone-Cile, gruppo C della Copa America.

Bene , e . Male l' . Per stilare un primo resonconto delle big nella prima giornata di Copa America 2019, all'appello manca solo il bi-campione in carica. La squadra cilena affronterà una delle due special guest di questa competizione, ovvero il , chiamato a rispondere al campione d'asia dopo che quest'ultimi hanno esordito alla grande fermando sul 2-2 il . Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del Morumbì.

Il Giappone sta vivendo una fase molto delicata della sua storia calcistica. Dopo i fasti d'inizio anni 2000 e dopo aver diviso per decenni l'egemonia dell'area asiatico-oceanica assieme all' , i Samurai ora stanno osservando quasi impotenti al nuovo che avanza. La selezione è stata affidata al tecnico locale Moryasu che però non ha ancora portato continuità nei risultati in questo 2019.

Giappone (3-4-2-1): Schmidt; Tomiyasu, Shoji, Hatanaka; Junya, Hashimoto, Kobayashi, Haraguchi; Minamino, Doan; Nagai

Il Cile arriva a questa Copa con il peso di dovere quantomeno difendere con onore una doppia vittoria nelle due ultime edizioni che però al momento sembra distante anni luce visti i recenti risultati e i vari cambi in panchina. La squadra da un anno e mezzo è in mano a Rueda che però non è riuscito a portare i suoi a 2018 e per questo è in bilico. Anche l'avvicinamento alla Copa non è stato dei migliori.



Cile (4-2-3-1): Cortes; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pavez; Fuenzalida, Vidal, Vargas; Castillo



Quote bet365: vittoria Giappone 5,00 - pareggio 4,20 - vittoria Giappone 1,40 in un match da under 1,66 e over 2,20. I nipponici non solo stanno cercando di ricostruire ma si presentano a questa Copa con molte assenze dovute a numerosi infortuni. Cile che non è certo quello di 3 anni fa ma che ha ovviamente un tasso qualitativo superiore e gioca una competizoni che conosce a differenza degli invitati del sol levante. Prevediamo una vittoria ma con goal subito visto che di recente al difesa di Rueda ha subito diverse reti.

