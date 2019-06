Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Brasile-Bolivia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Brasile-Bolivia, match valido per il gruppo A della Copa America 2019

Tutto pronto in per l'edizione 2019 della Copa America che torna dopo tre anni da quella per il Centenario che era stata vinta dal , che aveva bissato il successo dell'anno precedente sempre entrambe le volte battendo l' ai rigori. Questa volta il fattore campo potrà essere determinante e infatti il Brasile è la grande favorita e non potrebbe essere altrimenti. Esordio morbido per i carioca che sfidano a San Paolo la , in un girone che vede anche la presenza di e Peru. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Al suo terzo anno sulla panchina del Brasile, Tite, dopo la delusione di 2018 ha l'obbligo di vincere. La squadra ha ovviamente uno dei potenziali più forti a livello di rosa, se non il più forte in assoluto ma sarà priva della stella Neymar. Se questo sia un bene o un male, solo il campo lo dirà. Nel frattempo i numeri parlano chiaro: la squadra è imbattuta da un anno e nell'ultima amichevole ha vinto 7-0 contro l'Honduras, squadra non così tanto inferiore alla Bolivia.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Alves, Militao, Thiago Silva, Felipe Luis; Casemiro, Arthur; Neres, Coutinho, Richarlison; Gabriel Jesus.

Se è vero che la Bolivia non è certo una potenza del calcio sudamericano, è anche vero che con un girone dove presumibilmente il Brasile farà punteggio pieno, la possibilità di qualifcarsi come migliore terza non è poi così improbabile. Villegas ha preso in manbo la squadra da soli 4 mesi e le ultime prestazioni non sono certo state soddisfacienti, visto il pareggio all'esordio col Nicaragua e i ko senxza segnare reti contro , Corea e . E' proprio lo scarso peso in attacco che dovrebbe maggiormente preoccuare i boliviani.

Bolivia (4-4-1-1): Lampe; Diego Bejarano, Haquin, Jusino, Marvin Bejarano; Chumacero, Justiniano, Galindo, Saavedra; Castro; Martins Moreno.



Quote bet365: vittoria Brasile 1,06 - pareggio 11 - vittoria Bolivia 34 in un match da over 1,50 e under 2,62. Le ultime edizioni della Copa America sono state una vera delusione per i verdeoro che però ora contando sull'apporto del proprio pubblico avranno una marcia in più. Nonostate l'enorme gap fra le due squadre, c'è da sottolineare che la Bolivia ha fermato sul pareggio il Brasile tre volte nelle ultime sei gare. Ma questa volta crediamo in un esordio col botto. Proviamo il 4-0 con Gabriel Jesus primo marcatore.

