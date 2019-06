Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Brasile-Venezuela

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Brasile-Venezuela, match valido per il gruppo A di Copa America.

La prima giornata di Copa America è già in archivio ma in si gioca senza sosta. Gruppo A che come da pronostico non sta dando problemi ai padroni di casa già primi in solitaria con 3 punti e con un +3 in differenza reti che è una quasi ipoteca sul primo posto. Nella nottata, a Salvador de Bahia i ragazzi di Tite con una vittoria sul modesto di Dudamel possono già strappare il pass per i quarti. Analisi, quote e pronostico.

Selecao che non perde un match da un anno, quando uscì dai Mondiali per mano del . Tite ha ricompattato il gruppo e l'assenza di Neymar ha responsabilizzato un pò tutti. La squadra non prende goal da oltre 270 minuti e questo è un ottimo segnale in attesa di affrontare attachi più pericolosi di quelli delle avversarie del gruppo A.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Arthur, Casemiro; , Coutinho, Richarlison; Gabriel Jesus. Ct: Tite

In un girone dove il Brasile presumibilmente fagociterà tutto, la battaglia per il seocndo posto e per un eventuale ripescaggio, si giocherà sul filo della differenzareti. Venezuela che dopo lo 0-0 contro il Perù punterà a prendere meno goal possibile contro il Brasile per poi giocarsi tutte le proprie carte contro la nell'ultima giornata.



VENEZUELA (4-3-3): Farinez; Rosales, Osorio, Villanueva, Hernandez; Moreno, Rincon, Herrera; Murillo, Rondon, Machis. Ct; Rafael Dudamel



Quote bet365: vittoria Brasile 1,14 - pareggio a 7,00 - vittoria Venezuela 21 in un match da over favorito a 1,57. Se il Brasile arriva da un rcord di 10 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 11 gare, la Vinotinto ha trovato il successo solo in due delle ultime sei gare. Gli ultimi tre scontri diretti hanno visto il successo dei carioca che non perdono contro i rivali da un'amicheovle di 11 anni fa. Crediamo in un'altra vittoria larga.

