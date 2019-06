Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Argentina-Colombia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Argentina-Colombia, gruppo B della Copa America.

Delle 5 big del calcio sudamericano, ovvero , , , e , due di queste, albiceleste e cafeteros sono state inserite nel gruppo B, che vede anche la presenza di e . La stella del Messi e l'ex James Rodriguez si scontreranno quindi subito all'esordio, in un match che potrebbe dirci molto su chi potrebbe vincere il girone. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Arena Fonte Nova.

L'Argentina non riesce a trovare stabilità nè nel progetto tecnico, con troppi cambi in panchina nè ovviamente a livello di risultati. Alla delusione per le due ultime edizioni della Copa America perse ai rigori contro il Cile è seguito un Mondiale decisamente sotto tono. Scaloni, in carica da novembre, ha ottenuto 4 vittorie in 5 gare ma la rifondazione di una nazionale che ha sempre avuto tanto talento ma poca compattezza non è un gioco da regazzi.

Argentina (4-2-3-1) – Armani; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Leandro Paredes, Rodriguez; Roberto Pereyra, Messi, Di María; Agüero.

L'articolo prosegue qui sotto

Così come l'Argentina, anche la Colombia ha cambiato tecnico da poco affidandosi al giramento Queiroz che ha preso in mano la nazionale dei cafeteros a febbraio, ottenendo 3 vittorie e una socnfitta in questo cammino di avvicinamento. Colombia che nell'ultimo decennio ha tirato fuori calciatori di grande qualità capaci di andare a conquistare un ruolo importante nei top club europei.



Colombia (4-3-3) – Ospina; Borja, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Santiago Arias; Cuadrado, Barrios, Uribe, Muriel; Falcao, James Rodriguez.



Quote bet365: vittoria Argentina 2,25 - pareggio 3,10 - vittoria Colombia 3,40 in un match da under 1,61 e over 2,30. Nonostante le quote favoriscano una sfida con pochi goal, avvalorata anche dala statistica degli ultimi scontri diretti, guardando la qualità dei due attacchi ci si può attendere di tutto. Andiamo quindi controcorrente, sia nell'1x2 sia nella linea dei goal.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.