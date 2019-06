Scommesse Copa America 2019: quote e pronostico di Argentina-Paraguay

Probabili formazioni, preview, quote e pronostico di Argentina-Paraguay, gruppo B di Copa America.

Dopo la nottata di ieri, che ha visto a sorpresa il chiudere sullo 0-0 il suo secondo match di Copa America 2019 contro il , questa notte tocca di nuovo all' in una sfida che diventa già decisiva per il passaggio turno. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Belo Horizonte contro il .

I ragazzi di Scaloni sono fermi a zero punti dopo il pessimo esordio contro la che li ha visti soccombere per 2-0. Soliti atavici problemi per la nazionale albiceleste: gioco inesistente, calciatori fuori ruolo e Messi avulso dalla manovra. Cambio di modulo per il ct ma ovviamente è l'approccio al match che deve cambiare.

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodriguez, Paredes, Di Maria; Messi, Aguero.

Per l'argentino Berizzo, ct del Paraguay sarà un derby sentitissimo. La squadra ha esordito contro il con un 2-2 da luce e ombre e quella rimonta subita che pesa molto a livello di classifica. Inoltre il trend di questi ultimi 365 non è certo entusiasmante con una sola vittoria in sette gare giocate.

PARAGUAY (4-2-3-1): Fernandez; Valdez, Gomez, Alonso, Arzamendia; Sanchez, R. Rojas; Pérez, Almiron, Dominguez; Cardozo.

Quote bet365: vittoria Argentina 1,40 - pareggio 4,33 - vittoria Paraguay 8,50 in un match da under over a scelta. Come detto l'esordio è stato pessimo per entrambe e i due goal subiti sia dall'albiceleste che dalla nazionale guaranì ha evidenziato gravi problemi in attacco. Due pareggi e una vittoria a testa negli ultimi 4 precedenti. Non abbiamo grande fiducia nell'Argentina e quindi proviamo l'1-1 con Cardozo primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.