Scommesse Champions League: quote e pronostico di Tottenham-Borussia Dortmund

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Tottenham-Borussia Dortmund, andata degli ottavi di finale di Champions League

Ieri vittoria a sorpresa del rimaneggiato PSG in casa del Man United e successo di misura della Roma contro il Porto. Oggi oltre a Ajax-Real Madrid per il programma degli ottavi di andata di Champions League c'è anche e soprattutto un equilibratissimo Tottenham-Dortmund di cui come sempre la redazione di Goal Scommesse vi fornisce preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Come già noto da diverse settimane, il Tottenham affronta la sfida senza Dele Alli e Harry Kane. I sostituti dovrebbero essere Sissoko e Llorente, lo spagnolo come unica punta e il francese sull'out di destra, con Eriksen e Son a completare il reparto. Centrocampo con Dier e Winks, ormai diventatio titolare fisso per Pochettino, che in difesa ritroverà Rose da terzino sinistro per dar spazio al centro ad Alderweireld e Vertonghen. A destra dovrebbe completare il reparto Trippier, in vantaggio su Aurier. In porta capitan Hugo Lloris.



TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Winks; Sissoko, Eriksen, Son; Llorente.





Assenze pesantissima anche per il Borussia Dortmund: Marco Reus non recupera dal problema muscolare che lo ha colpito settimana scorsa contro il Werder Brema e non ci sarà nemmeno Paco Alcacer. Favre si affida alle nuove certezze in difesa e a centrocampo: linea a quattro davanti a Bürki con Hakimi a destra, Diallo e Zagadou al centro, Schmelzer a sinistra. In mediana ritornano a far coppia Witsel e Delaney, dopo che il danese era squalificato in Bundesliga. Davanti il posto di Reus verrà preso da Philipp, con Sancho e Guerreiro ai lati. Davanti spazio a Gotze come falso nove.



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Diallo, Zagadou, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Philipp, Guerreiro; Gotze.



Quote bet365: vittoria Tottenham 2,15 - pareggio 3,60 - vittoria Dortmund 3,60 in un match da over 1,80 e goal 1,66. Spurs reduci da tre vittorie di fila e in casa in UCL senza mezze misure visto che non pareggiano da 11 match interni in questa competizione. Dortmund in flessione con tre gare senza vittorie in patria e con un trend pessimo in trasferta in UCL: solo tre vittorie nelle ultime 10 uscite. Tante e importanti le assenze da ambo le parti. Potrebbe venite fuori un clamoroso 0-0.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.