Scommesse Champions League: quote e pronostico di Schalke-Manchester City

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Schalke-Manchester City, andata degli ottavi di Champions.

Ieri due 0-0 in quel di Liverpool e Lione abbastanza impronosticabili e sicuramente i book avranno festeggiato. Oggi altri due match in programma per chiudere il programma dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A Gelsenkirchen lo Schalke spero di non essere agnello sacrificale ma la sfida contro la corazzata Manchester City è durissima. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

La notizia più positiva per Tedesco è il pieno recupero di Embolo, che si candida per una maglia da titolare al centro dell'attacco: alle sue spalle Serdar, Bentaleb e Konoplyanka. McKennie e Rudy i due mediani a protezione della difesa. Bruma preferito a Nastasic per un posto accanto a Sanè, confermati Caligiuri e Oczipka sulle corsie esterne.

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Caligiuri, Sanè, Bruma, Oczipka; McKennie, Rudy; Serdar, Bentaleb, Konoplyanka; Embolo.





Guardiola ripropone l'undici che ha travolto il Chelsea con lo scatenato Aguero a guidare il tridente: Sterling parte in vantaggio su Sanè per una maglia da titolare, sicuri del posto David Silva come pure De Bruyne e Fernandinho. Gundogan favorito su Bernardo Silva per completare il centrocampo. In difesa Laporte è ancora preferito a Otamendi.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; David Silva, Aguero, Sterling.



Quote bet365: vittoria Schalke 10 - pareggio 6,00 - vittoria Manchester City 1,27 in un match da over 1,50 e leggermente no goal. Schalke che sta andando decisamente male in Bundes ed è la fotocopia sbiandita della squadra brillante e senza paura della scorsa stagione. City che è una garanzia sugli over in trasferta in Champions, ben 9 consecutivi. Crediamo in una vittoria larga da parte degli inglese e proviamo lo 0-3 con Sterling primo marcatore.

