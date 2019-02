Scommesse Champions League: quote e pronostico di Roma-Porto

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Roma-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League

Dopo l'exploit della scorsa stagione con l'eliminazione dalla Champions League solo in semifinale per mano del Liverpool, Di Francesco e la sua Roma ci riprovano. Il sorteggio è stato benevolo e il Porto è una squadra alla portata dei giallorossi ma è ovvio che l'approccio a questo ottavo di andata risulterà fondamentale per la qualificazione. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Olimpico.

Eusebio Di Francesco non potrà contare su Robin Olsen e Patrik Schick, entrambi ai box a causa di problemi muscolari. Il tecnico giallorosso potrebbe riproporre il 4-3-3 che bene ha fatto nelle ultime uscite, proponendo davanti a Mirante una linea difensiva completata da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. In mediana dovrebbe esserci regolarmente De Rossi, al suo fianco agiranno da interni Pellegrini e Cristante. In attacco, Dzeko sarà il vertice centrale di un tridente che dovrebbe essere completato da Zaniolo ed El Sharaawy.

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco





Sergio Conceicao non avrà a disposizione in attacco gli infortunati Marega ed Aboubakar, oltre che lo squalificato Jesus Corona. Il tecnico lusitano potrebbe optare per un 4-3-3 nel quale saranno Militao, Felipe, Pepe e Telles a completare il pacchetto difensivo davanti a Casillas. Herrera, Danilo e Torres potrebbero comporre il trio di mediana, mentre in attacco, con Tiquinho e Brahimi dovrebbe esserci uno tra Fernando Andrade e Otávio in sostituzione di Corona.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Herrera, Danilo, Torres; Otávio, Tiquinho, Brahimi. Allenatore: Sergio Conceicao



Quote bet365: vittoria Roma 2,10 - pareggio 3,50 - vittoria Porto 3,75 in un match da under over a scelta e goal 1,75. Cinque over nelle ultime sei gare ufficiali per la Roma che in casa in UCL ha perso una sola volta negli ultimi 9 match. Decisamente più under il Porto che invece in trasferta in UCL nelle ultime stagioni ha un bilancio di 4-4-2 nelle ultime 10. Prevediamo una gara molto tattica che possa sbloccarsi solo con un episodio. Proviamo l'1-0 con Dzeko premiando così il buon momento del bosniaco.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.