Scommesse Champions League: quote e pronostico di Manchester United-PSG

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Manchester United-PSG, andata degli ottavi di finale di Champions League

Parte domani il programma dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, come di consueto divisa in quattro settimane. Uno degli accoppiamenti più interessanti e anche più equilibrati vista la situazione attuale delle due formazioni è quello fra il Manchester United di Solskjaer e il PSG di Tuchel. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Old Trafford.

Solskjaer dovrebbe proseguire con il 4-3-3, ma non mancano i dubbi tra difesa e attacco. E' aperto il ballottaggio tra Smalling e Lindelof per un posto accanto a Bailly, mentre sulle fasce dovrebbero essere confermati Dalot e Shaw. Il terzetto di centrocampo sarà ancora composto da Herrera, Pogba e Matic, ma davanti c'è il dubbio legato alla presenza di Lukaku. Il belga è favorito su Lingard e Sanchez per partire titolare nel tridente con Rashford e Martial.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Smalling, Bailly, Shaw; Pogba, Matic, Herrera; Martial, Lukaku, Rashford.





Emergenza infortuni nel PSG, Tuchel dovrà praticamente reinventarsi l'attacco senza Neymar e Cavani, che si è infortunato durante l'ultima partita col Bordeaux. Possibile dunque un 4-3-3 con Mbappè punta centrale insieme a Draxler e Di Maria. Non è però da escludere nemmeno un 4-4-2 con l'inserimento di Choupo-Moting. A centrocampo dovrebbe esserci l'ex Roma Paredes con Verratti e Marquinhos. In difesa Dani Alves sostituirà l'altro infortunato Meunier. Tra i pali Buffon contende il posto ad Areola.

PSG (4-3-3): Buffon; Dani Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Paredes; Draxler, Mbappé, Di Maria.



Quote bet365: vittoria Man United 2,37 - pareggio 3,50 - vittoria PSG 3,10 in un match da over 1,72 e goal 1,57. Inglesi imbattuti in casa da ottobre e sempre in goal nelle ultime sette gare interne. Francesci che in trasferta in questa stagione hanno sempre segnato almeno un goal in tutti i match giocati finora. Visto il grande momento degli inglesi, il fattore campo e le assenze in casa PSG proviamo il 2-1 con Rashford primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.