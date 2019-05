Scommesse Champions League: quote e pronostico di Liverpool-Barcellona

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Liverpool-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League

Mission impossible per il che questa sera si gioca tutta la stagione nella sfida di ritorno delle semifinali di Champions in casa contro il , partendo dallo 0-3 dell'andata subito al Camp Nou. Serve la partita perfetta e potrebbe non bastare. Difficile che i catalani facciano harakiri per il secondo anno di fila dopo quanto successo nel 2018 contro la . Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Tanti problemi per Klopp che deve rinunciare agli infortunati Keita (stagione finita) e Firmino. Salah, uscito in barella a dopo aver ricevuto un colpo alla testa, non recupera. In difesa dovrebbe rientrare Alexander-Arnold sulla destra. La prima punta potrebbe essere Origi con Shaqiri nel tridente al posto di Salah. L'alternativa è l'inserimento di Henderson a centrocampo con Wijnaldum nel ruolo di falso nove.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Manè, Origi, Shaqiri.

L'articolo prosegue qui sotto





Valverde invece non avrà a disposizione l'infortunato Dembelé e potrebbe confermare lo stesso undici dell'andata con Vidal a centrocampo e Sergi Roberto preferito a Semedo come terzino destro. Insieme ai titolarissimi Messi e Suarez nel tridente dovrebbe esserci ancora l'altro ex Coutinho.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Coutinho,Suarez, Messi



Quote bet365: vittoria Liverpool 2,50 - pareggio 3,50 - vittoria Barcellona 2,80 in un match da over 1,61 e goal 1,53. In cinque giorni i reds con grande probabilità saluteranno sia Premier che Champions ed è un peccato vista la stagione ad altissimi livelli giocata dai ragazzi di Klopp. Inglesi imbattuti da 4 anni e mezzo in casa in UCL. Catalani che in trasferta in coppa hanno perso una sola volta nelle ultime 10, appunto all'Olimpico. Ci aspettiamo una gara aperta a ogni risultato ma le assenze in casa Liverpool alla fine risulteranno decisive. Andiamo di 1-2 con Messi primo marcatore.