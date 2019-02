Scommesse Champions League: quote e pronostico di Liverpool-Bayern

Preview, probabili formazioni quote e pronostico di Liverpool-Bayern, andata degli ottavi di Champions League

Spesso il sorteggio di Champions ci regala degli ottavi molto squilibrati e altri di primissima fascia che potrebbero tranquillamente favore una semifinale. Liverpool-Bayern è senza dubbio uno di questi. Accoppiamento equilibratissimo e molto difficile da pronosticare. Proviamo a farlo cominciato ovviamente dall'andata in programma oggi. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Anflied.

Emergenza in difesa per il Liverpool, che dovrà fare i conti con le assenze di Joe Gomez e di Alexander-Arnold per infortunio, ma soprattutto di Virgil van Dijk per squalifica. La linea a quattro davanti ad Alisson, in piena emergenza, sarà composta da Milner e Robertson sulle fasce, con Matip e Lovren (che dovrebbe farcela) a comporre la cerniera centrale. A centrocampo probabile l'impiego di Henderson insieme a Fabinho e Wijnaldum, rientrato dall'influenza, con Keita e principale outsider del capitano. Davanti Firmino è in dubbio per un virus e sarà valutato nelle prossime ore.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Lovren, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.





Il Bayern ha superato la paura di aver perso Kingsley Coman per infortunio: aveva subito un colpo alla caviglia contro l'Augsburg, ma ha recuperato e dovrebbe poter scendere in campo. Complici le assenze di Robben per infortunio e Müller per squalifica (salterà anche il ritorno), l'ex Juve dovrebbe partire titolare, con Gnabry dall'altra parte. James dovrebbe agire sulla trequarti dietro Lewandowski, con Goretzka e Thiago Alcantara. Rimane viva la possibilità Javi Martinez, da capire chi gli farebbe spazio. In difesa davanti al recuperato Neuer ci sono meno dubbi: Hummels e Süle sono i titolari al centro, con Kimmich a destra e Alaba a sinistra. Rimasto a casa a sorpresa Boateng per un mal di stomaco, mentre Ribéry assisterà alla nascita del figlio e per ora non è stato convocato, ma potrebbe raggiungere comunque il gruppo ed essere a disposizione.



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski.



Quote bet365: vittoria Liverpool 2,10 - pareggio 3,60 - vittoria Bayern 3,35 in un match da over 1,62. Liverpool in testa alla premier e imbattuto in casa in Champions dal 2014 con un trend di 4 over nelle ultime 5 gare casalinghe. Bayern secondo in Bundes e molto solido nelle trasferta di Champions con un imbattibilità che dura da 7 match. Proviamo l'1-1 con Firmino primo marcatore.

