Scommesse Champions League: quote e pronostico di Lione-Barcellona

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Lione-Barcellona, andata degli ottavi di Champions League.

Oggi parte la seconda tranche di match validi per gli ottavi di andata della Champions League. Dopo i prime 4 match di settimana scorsa (con 3 vittorie esterne) in questo articolo vi parliamo di Lione-Barcellona, altra sfida dove la squadra fuori casa parte col favore del mercato. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del Groupama Stadium.

Pochi dubbi in casa Lione, che dovrà fare a meno del capitano Fekir, squalificato, e di Gouiri, out per infortunio. La porta sarà affidata a Lopes, con Dubois e Mendy sugli esterni. Coppia centrale formata da Marcelo e Denayer. In mediana dovrebbero poi prendere posto Ndombele e Tousart, con Traore, Aouar e Depay a sostegno dell’unica punta Dembele.



LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Tousart; Traore, Aouar, Depay; Dembele.





Maggiori problemi invece per Ernesto Valverde. Il suo Barcellona, ancora privo a centrocampo del lungo degente Rafinha e di Arthur Melo, out per un fastidio alla coscia, dovrebbe schierare un classico 4-3-3. A difendere la porta di Ter Stegen saranno Pique e Langlet, con il secondo in ballottaggio con Vermaelen (Umtiti ancora indisponibile). Sergi Roberto e Jordi Alba terzini. A centrocampo spazio a Coutinho, Busquets e Rakitic. Il tridente d’attacco sarà invece formato da Messi, Suarez e Dembele.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Langlet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Suarez, Dembele.



Quote bet365: vittoria Lione 4,50 - pareggio 4,00 - vittoria Barcellona 1,75 in un match da over 1,47. Lione solo terzo in Ligue 1 e che ha vinto una sola gara interna nelle ultime dieci in Champions con ben tre 2-2 consecutivi. Barca primissimo in Liga ma con un trend non da schiacciasassi in trasferta in UCL. Quattro gli over consecutivi. Proviamo l'1-2 con Messi primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.