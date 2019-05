Scommesse Champions League: quote e pronostico di Ajax-Tottenham

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Ajax-Tottenham, semifinale di ritorno di Champions League

Abbiamo ancora negli occhi la clamorosa e storica rimonta del ai danni del . Ma da buoni scommettitori dobbiamo estraniarci a livello emotivo e analizzare con grande lucidità il prossimo big match che ci attende ovvero quello di stasera fra e che decreterà chi fra i due raggiungerà i reds alla finale di Champions del Wanda Metropolitano. Si parte dall'1-0 degli olandesi del match di Londra. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Dopo il leggero turnover varato da Ten Hag per la finale di coppa, l'Ajax tornerà a giocare in formazione tipo. L'unico dubbio è sulla fascia destra difensiva, dove Mazraoui se la gioca con Veltman. Per il resto nessuna novità: ci saranno come sempre Neres, Van de Beek e Ziyech a supporto dell'unica punta Tadic, con Huntelaar inizialmente in panca.

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic.

Diversa la situazione in casa Tottenham, con Pochettino che dovrà fare ancora a meno del bomber Kane. Le buone notizie sono invece il rientro dalla squalifica di Son e il recupero di Vertonghen al centro della difesa dopo la commozione cerebrale rimediata la scorsa settimana. In attacco è favorito Lucas rispetto a Llorente per giocare come punto di riferimento centrale.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas.

Quote bet365: vittoria Ajax 2,20 - pareggio 3,70 - vittoria Tottenham 3,30. Le due squadre arrivano a questo appuntamento in situazioni e trend totalmente opposti. I lancieri, primi in Eredivisie assieme al e imbattuti da quasi due mesi hanno vinto nel weekend la coppa nazionale con un secco 4-0 al Willem. Gli inglesi hanno perso il quinto match in sei gare ufficiali cadendo contro il Bournemouth e lasciando il terzo posto in Premier la . Ci aspettiamo un match giocato apertamente da entrambi. Cavalchiamo il momento d'oro degli olandesi e diciamo 2-1 con Tadic primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.