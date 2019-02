Scommesse Champions League: quote e pronostico di Ajax-Real Madrid

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Ajax-Real Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League

Seconda giornata dedicata all'andata degli ottavi di finale di Champions League. Scendono in campo i campioni in carica del Real Madrid che pur privi di Cristiano Ronaldo e reduci da una prima parte di stagione ricca di problemi restano fra i favoriti a raggiungere la finale che si giocherà, fra l'altro, nello stadio dei cugini dell'Atletico. Accoppiamento morbido per i blancos che se la vedranno contro l'Ajax. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Amsterdam Arena.

L'Ajax dovrebbe essere costretto a fare a meno di Magallan, alle prese con dei fastidi alla coscia. I Lancieri schiereranno così Onana tra i pali, con Mazraoui e Tagliafico terzini. La coppia di difesa sarà invece formata da De Ligt e Blind. Centrocampo a tre con Schone, Van de Beek e De Jong, con quest'ultimo che nell'ultima gara di campionato si è però dovuto fermare per alcuni problemi fisici. In attacco spazio a Tadic e Ziyech con Huntelaar prima punta. Neres dovrebbe partire dalla panchina.



AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Huntelaar, Tadic.





Nel Real Madrid non dovrebbero esserci sorprese. La porta sarà difesa da Courtois con Varane e Sergio Ramos a fargli da schermo al centro della difesa. Solari dovrebbe poi affidare le fasce laterali a Carvajal e Reguilon, in ballottaggio con Marcelo. Classico centrocampo formato da Modric, Casemiro e Kroos, con l'attacco che sarà invece affidato al tridente formato da Vazquez-Benzema-Vinicius Jr. Indisponibile Vallejo, in dubbio Luca Zidane e soprattutto Isco.



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Caravjal, Ramos, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius.



Quote bet365: vittoria Ajax 4 - pareggio 4,20 - vittoria Real Madrid 1,85 in un match da over 1,53 e goal 1,50. Padroni di casa che non sono in un grande momento con 2 ko nelle ultime 3 gare ufficiali fra cui un 2-6 in casa del Feyenoord. Buona però la statistica dei match interni di UCL vede i lancieri imbattuti in casa da 9 gare. Real a caccia dell'ottavo risultato utile di fila in match ufficiali e reduce dal buon 1-1 in casa del Barcellona in copa del Rey e dal 3-1 nel derby contro l'Atletico. Inerzia quindi tutta dalla parte del Real. Proviamo uno 0-2 con Bale primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.