Scommesse antepost Serie A: quote e pronostico sul vincente capocannoniere

Analisi, quote e pronostico sul vincente classifica capocannoniere del campionato di Serie A.

In assenza della Serie A e con la Coppa Italia che incombe (tranquilli cureremo tutti gli ottavi con i nostri pronostici) oggi parliamo di antepost e per la precisione di vincente capocannoniere del campionato italiano. Un mercato che piace tantissimo agli scommettitori e che ora, con la possibilità di fare valutazioni a bocce ferme per la sosta, interessa molto anche a noi di Goal Scommesse.

Partiamo dalla classifica attuale che vede Ronaldo primo con 14 goal seguito da Piatek con 13 e Quagliarella con 12. A 10 troviamo Immobile, Milik e Zapata mentre a 9 Caputo e Icardi. Qualche piccolissima chance di rientrare nella lotta al miglior bomber stagionale ce l'hanno anche Mandzukic e Mertens oltre che a Insigne e Belotti a 7.

Esaminiamo ora le quote del nostro betting partner bet365 che dicono: Ronaldo a 1,20; Icardi e Immobile a 13; Quagliarella 21; Zapata 41; Milik 51; Insigne e Mandzukic 67. Tutti gli altri giocatori in lista sono oltre quota 100 a eccezione di Piatek che rientra nella voce "altro" che è in lavagna a 8 volte la posta.

E' evidente che il gap di quota fra CR7 e i suoi primissimi inseguitori è sproporzionato rispetto alla classifica attuale al modo in cui si potrà sviluppare la stagione visto che qualora la Juventus andasse avanti in UCL e aumentasse il divario sul Napoli, Allegri potrebbe anche decidere di fare tirare il fiato in alcuni match al portoghese. Detto questo si evince quindi che vi sconsigliamo caldamente Ronaldo anche perchè non siamo soliti pronosticare quote basse. Chi ci piace moltissimo è invece Piatek in altro a 8. Un tentativo è più che lecito.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.