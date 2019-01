Scommesse antepost Champions League: quote e pronostico sul passaggio turno degli ottavi di finale

MAN UNITED-PSG: sesta in Premier contro prima in Ligue1. Parigini che non solo sono più completi ma che avranno anche il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Inglese che però dall'arrivo di Solskjaer in panchina sembra essere rinati. Divario gigantesco nelle quote della qualificazione con lo United a 4,00 e Neymar e soci a 1,22. A queste condizioni giocare i francesi non conviene. Meglio rischiare un stake basso sugli underdogs.

ROMA-PORTO: sesta in Serie A contro prima in Primeira portoghese. Ottavo di finale praticamente da testa a testa con la Roma leggermente sfavorita a 1,95 contro l'1.80 dei lusitani in virtù del fatto che il ritorno si giocarà a Oporto. Dragoni che sono una squadra sempre arcigna e complicata da affrontare. Ma visto quello che ha combinato la truppa di Di Francesco nella scorsa edizione andiamo sul team giallorosso.

AJAX-REAL MADRID: seconda in Eredivisie contro quarta in Liga. Quote totalmente uguali a United-PSG ovvero con la favorita a 1,22 e la sfavorita a 4,00. Ma in questo caso il gap è giustificato. E nonostante in questa prima parte di stagione i blancos hanno fatto più volte vedere il peggio di loro stessi crediamo che non siano motivazioni per non mettere un fissa su di loro nel passaggio ai quarti.

TOTTENHAM-DORTMUND: seconda in Premier contro prima in Bundesliga. Senza dubbio è uno degli accoppiamenti più interessanti e più difficili da pronosticare. Inglesi a 1,95 e tedeschi a 1,80. Spurs che si sono qualificati per il rotto della cuffia approfittando dell'harakiri dell'Inter. Borussia che sta vivendo una stagione ad altissimi livelli e avere il ritorno in casa sarà un vantaggio mica da poco.

LIONE-BARCELLONA: terza in Ligue 1 contro prima in Liga. Ovviamente il mercato non ha dubbi proponendoci un 9,00-1,07 a cui non possiamo certo non dare ragione ma che per ovvi motivi non metteremo mai come nostra scelta in un pronostico. Se ci conoscete almeno un pò sapete che non diamo mai quote così basse.

LIVERPOOL-BAYERN: prima in Premier contro seconda in Bundesliga in quello che potrebbe tranquillamente essere un accoppiamento da semifinale. Inglesi a 1,75 con il 2,00 dei tedeschi. Se esaminiamo i primi 6 mesi di stagione abbiamo pochi dubbi su chi consigliarvi di giocare: il Liverpool ha viaggiato a ritmi pazzeschi sbagliando poco o nulla a differenza di un Bayern che qualche scricchiolio l'ha mostrato.

ATLETICO-JUVENTUS: seconda in Liga contro prima in Serie A. Diversi i temi caldi in questo ottavo di finale: dal fatto che la banda di Simeone si gioca la possibilità di una finale in casa a una Juventus che ha perso le uniche due gare della stagione proprio in UCL. L'1.40 dei biaconeri contro il 2,75 dei colchoneros ci sembra davvero bassissimo e al momento giocare CR7 e soci a quella quanta non porta a nessun tipo di vantaggio in lavagna. Meglio evitare.

SCHALKE-CITY: tredicesima in Bundesliga contro seconda in Premier League. Stesso discorso fatto con il Barcellona. Inglesi a 1,04 nel passaggio turno ma noi, lo sapete bene, non consigliamo mai quote così basse. Lasciamo questo semplice compito agli altri. A noi piacciono le sfavorite, le gare a 50-50 e le value bet.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.