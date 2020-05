Scommessa sul suo trasferimento: Trippier finisce nei guai

La FA inglese ha accusato Trippier di aver violato le regole sulle scommesse: un caso simile a Sturridge, che venne punito con quattro mesi di stop.

Kieran Trippier nei guai. Il terzino dell', infatti, rischia una lunga squalifica per aver violato le regole sulle scommesse della federazione inglese ai tempi in cui militava nel . La FA ha pubblicato l'accusa nei confronti dell'esterno, che dovrà risponderne a breve.

Trippier aveva infatti, secondo quanto evidenzia la FA, scommesso sul suo trasferimento dal Tottenham. Un caso simile a quello di Sturridge, ex che era stato sanzionato con 171.000 euro di multa e quattro mesti stop per aver chiesto a suo fratello di scommettere sul suo trasferimento a nel gennaio 2018, alla fine non avvenuto.

La federazione inglese ha spiegato nel dettaglio l'accusa a Trippier:

"Kieran Trippier è accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole di scommessa FA, in relazione alla regola E8 (1) (a) (ii) ed E ((1) (b) durante luglio 2019".

Le regole prevedono nello specifico che non si possa giocare d'azzardo direttamente o indirettamente e non si possano fornire informazioni relative al calcio ottenuto grazie alla presenza in tale mondo, così che qualcun altro possa approfittare di queste per poter vincere al gioco.



Da canto suo Trippier si è difeso evidenziando di non aver nulla da temere: ha tempo per difendersi dall'accusa della federazione inglese fino al 18 maggio, con l'intenzione di chiarire le cose collaborando con le autorità per eliminare ogni suoi coinvolgimento.

Trippier è finito nell'occhio del ciclone e l'Atletico Madrid spera che non possa essere giudicato colpevole, con o senza la ripresa del campionato. Il futuro tra i Colchoneros potrebbe essere seriamente in dubbio, anche e sopratutto relativamente al possibile danno di immagine per il team allenato da Simeone.