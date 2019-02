Scommesse Champions League: quote e pronostico di Atletico-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Atletico-Juventus, andata degli ottavi di Champions League.

L'attesa è finita: finalmente si gioca l'andata degli ottavi di finale di Champions anche per la Juventus che non ha certo avuto un sorteggio semplice dovendo affrontare l'Atletico di Simeone, squadra d'esperienza e che ha la grande motivazione dell'eventuale finale in casa al Wanda Metropolitano. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Simeone dopo Godin ha recuperato pure Saul e Koke ma non avrà a disposizione Lucas Hernandez, al suo posto sulla sinistra ci sarà Filipe Luis con Juanfran (in ballottaggio con Arias) dall'altra parte. A centrocampo i più difensivi Partey e Rodrigo dovrebbero essere preferiti a Correa e Lemar. In attacco l'ex Morata è favorito sul recuperato Diego Costa per affiancare Griezmann dal 1'.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Partey, Rodrigo, Saul; Griezmann, Morata.





Nella Juventus a destra De Sciglio è leggermente favorito rispetto a Cancelo, mentre in attacco Dybala la spunta su Bernardeschi. A centrocampo rientrano dal 1' Pjanic e Matuidi, Khedira non convocato per un'aritmia: dentro Bentancur. Bonucci e Chiellini saranno regolarmente al centro della difesa.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Quote bet365: vittoria Atletico 2,80 - pareggio 2,95 - vittoria Juventus 2,80 in un match da under 1,45 e no goal 1,70. Atletico che non sta passando un grande momento di forma ma che in casa in UCL arriva da quattro vittoria di fila con un solo goal subito. Juve decisamente in salute con infermeria svuotata e in goal consecutivamente in 7 trasferte di Champions. Ci aspettiamo una partita a scacchi fra Simone e Allegri e proviamo lo 0-0.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.