Scocca l'ora di Matheus Henrique: il brasiliano verso l'esordio col Sassuolo

Il 23enne brasiliano, arrivato in estate dal Gremio dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, può debuttare contro la Salernitana.

Il percorso personalizzato di ricondizionamento atletico sta per terminare: Matheus Henrique è sempre più vicino all'esordio in Serie A. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate dal Gremio, sta completando la preparazione post Olimpiadi e potrebbe debuttare con la maglia del Sassuolo nella sfida contro la Salernitana, in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'allenatore degli emiliani, Alessio Dionisi, è intenzionato a schierarlo a gara in corso contro la squadra campana. Nelle prime cinque giornate, l'ex tecnico dell'Empoli ha scelto di non farlo esordire in campionato poiché non lo reputava ancora al 100% della condizione.

Matheus Henrique è sceso in campo in due delle sei sfide del Brasile olimpico di André Jardine, vincitore della medaglia d'oro in finale contro la Spagna. Il classe 1997 ha già esordito in nazionale maggiore nella sfida amichevole contro il Senegal del 10 ottobre 2019. In quell'occasione, l'ex Gremio è entrato in campo al posto di Arthur, oggi alla Juventus, connazionale che ritroverà in Serie A e che potrebbe sfidare il prossimo 27 ottobre nel match in programma all'Allianz Stadium. I due si sono sfiorati nelle fila del club brasiliano nel 2018: il primo arrivò dal Sao Caetano al posto del secondo, passato a luglio al Barcellona.

Il momento di Matheus Henrique sembra essere arrivato. Dopo un'attesa lunga un mese e mezzo, il brasiliano è pronto ad indossare in campo per la prima volta la maglia del Sassuolo. Il 23enne avrà il compito di sostituire Locatelli, passato alla Juventus, e non far rimpiangere il centrocampista della Nazionale. Una sfida che l'ex Gremio vuole accettare dopo aver appeso al collo la medaglia d'oro di Tokyo 2020.