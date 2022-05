Scintille tra Laporte e Modric: buffetto del centrale del City, il croato reagisce

In palio c’è una finale di Champions League e gli animi sono necessariamente tesi, anche se in campo ci sono due squadre come Manchester City e Real Madrid, abituate a certi palcoscenici.

La semifinale di ritorno al Bernabéu si è aperta con una momento di tensione tra Aymeric Laporte e Luka Modric, che sono venuti a contatto dopo pochi minuti.

Il centrale ex Athletic di Bilbao ha dato una leggera sberla al fuoriclasse del Real Madrid, che ovviamente non ha preso bene il buffetto ricevuto e ha spintonato a terra l’avversario.

Daniele Orsato ha dovuto sedare gli animi e ha deciso per una doppia ammonizione per provare a riportare il sereno. Scherzi della tensione.