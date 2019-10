Schürrle a sorpresa: "Penso al ritiro, forse tra uno o due anni"

André Schürrle nel suo palmares può contare titoli come il Mondiale e la Premier League. Eppure, soprattutto a causi di infortuni e un rendimento sempre in calo nelle ultime stagioni, sta pensando al ritiro ed ha solo 28 anni.

In un'intervista a 'Phrasenmäher', podcast della 'Bild', André Schürrle ha raccontato i suoi recenti dubbi.

"Mentirei se dicessi che non ho mai pensato al ritiro. Soprattutto nelle fasi difficili, pensi 'Ho ancora bisogno del calcio, voglio tutto questo?' Anno dopo anno, voglio decidere da solo se voglio continuare, se ho ancora la motivazione e se il mio corpo si sente pronto per questo. Non so, forse giocherò un altro anno, forse altri due".