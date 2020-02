Scholl a sorpresa: "Kimmich è la Greta Thunberg del calcio tedesco"

26enne duttile, difensore, centrocampista, abile in zona difensiva e realzizativa. Joshua Kimmich. 17enne svedese, attivista che prova a smuovere le coscienze riguardo il terrificante cambiamento climatico. Greta Thumberg. Secondo l'ex leggenda del , Mehmet Scholl, il connazionale assomiglia a lei.

Scholl, una vita passata al dal 1992 al 2007, uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio tedesco, ha parlato a Bayerischer Rundfunk, spiegando il perchè della sua affermazione. Secondo lui, infatti, Kimmich è la Greta Thunberg del calcio tedesco.

Grande eco in per tali dichiarazioni:

Scholl non è tenero con il collega:

"Ok, sta lavorando per diventare un leader, ma le sue gare sono solamente, nel complesso, decenti. Dove sta andando? Non è Schweinsteiger".