Scholes svela il retroscena: "L'Inter è l'unica altra squadra che mi ha cercato"

Uno dei più grandi centrocampisti nella storia del calcio inglese, una vera leggenda per il : ma Paul Scholes svela oggi un curioso retroscena di mercato, raccontando l'interesse dell'unica squadra che si è fatta sotto per strapparlo ai Red Devils.

Ai microfoni della 'BBC', l'ex centrocampista inglese ha ricordato quella chiamata che poteva portarlo all':

"Non sono mai venuto a conoscenza di nessun interesse da parte di altre squadre, ho ricevuto solo una chiamata da un agente mentre eravamo in ritiro per Euro 2000 per chiedermi se fossi interessato ad andare all'Inter. Questa è stata l'unica telefonata".