Scholes ricorda Manchester United-Juventus: "Deschamps urlò come una ragazzina"

Dopo 21 anni, il centrocampista inglese accusa il c.t francese di avergli fatto saltare la finale: diffidato e ammonito, non giocò contro il Bayern.

Gli aneddoti nel mondo del calcio sono tutto, per molte persone. Per i protagonisti, ricordi della loro vita sportiva, mai dimenticati. Chiedere al leggendario centrocampista del , Paul Scholes, che non ha mai dimenticato quanto successe nel 1999 contro la e Didier Deschamps.

L'ex bandiera dei Red Devils, durante il podcast A Goal in One, ha infatti ricordato la semifinale di 1998/1999, quando la Juventus venne eliminata dal Manchester United poi campione d'Europa grazie alla fantascientifica rimonta firmata Sheringam-Solskjaer.

Nell'aprile del 1999, dopo i risultati di 1-1 e 3-2 nelle semifinali, il Manchester United di Scholes fece fuori la Juventus. Ma Scholes, ammonito e diffidato, fu costretto a saltare la finale contro il . Secondo il centrocampista inglese, l'attuale commissario tecnico della e Campione del Mondo in carica, esagerò.

Nessun dubbio per Scholes, non ha mai dimenticato:

"Ho contrastato Deschamps, un’azione che ho rivisto più volte. E ad essere onesti non penso fosse fallo. Era proprio davanti all’arbitro, ha urlato come fosse una ragazzina, il che non mi ha aiutato per niente".

Certo, sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa, ma allora Scholes fu devastato:

"Mi ha fatto ammonire e ho saltato la finale. Ma magari non avrei potuto giocare comunque, non si sa mai. Sono cose con cui devi convivere. Ovviamente all’epoca ero distrutto, ma non potevo farci nulla".

Una questione che Deschamps non ha mai messo da parte, nonostante siano passati 21 anni.