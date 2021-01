Schöne in cerca di una squadra: per ora si allena con l'Ajax

Il rapporto tra il e Lasse Schöne si è ufficialmente interrotto lo scorso 7 gennaio con la risoluzione del contratto che ha sancito l'addio del centrocampista danese alla , dalla cui lista era rimasto fuori all'inizio della stagione in corso.

Troppo grande la delusione per l'evoluzione di una storia d'amore mai veramente decollata, che ha indotto il classe 1986 a optare per la separazione con il club ligure: attualmente è svincolato e l'obiettivo è trovare una nuova squadra durante questa sessione invernale del calciomercato.

Nell'attesa di contatti con altre società, Schöne è tornato dove è di casa: all' , di cui ha vestito la maglia dal 2012 al 2019, raggiungendo anche una semifinale di nell'ultima stagione disputata dalle parti di Amsterdam.

Good to see you, Lasse! 🤘😍



Schöne will train at our facilities to keep himself in shape during the coming period of time. pic.twitter.com/45A0l1Gqup