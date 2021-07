Schmeichel prende in giro gli inglesi: "Football is coming home? E' mai tornato a casa?"

Il portiere della Danimarca, in conferenza stampa prima della sfida con l'Inghilterra: "Avete mai vinto?".

Una delle sorprese di questo Euro 2020 è senz'altro la Danimarca, che dopo aver superato la Repubblica Ceca, domani sfiderà l'Inghilterra per la seconda semifinale degli europei in corso. Per Kasper Schmeichel sarà una sfida speciale, visto che è cresciuto proprio in terra britannica.

Il portiere del Leicester, presentando la gara in conferenza stampa, ha scherzato con i giornalisti presenti, senza evitare battute ficcanti. A un reporter che gli ha chiesto cosa significhi per lui fermare l'Inghilterra, e nello specifico il "football is coming home", tormentone britannico, ha risposto così:

"Football is coming home? Sta tornando a casa? E' mai tornato a casa? Avete mai vinto?"

Il calciatore della Danimarca ha poi raddrizzato il tiro, rispondendo più seriamente: