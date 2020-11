Schlegel eroe di Orlando: sostituisce l'espulso Gallese e para un rigore

Orlando City in semifinale di Eastern Conference: decisivo il difensore Schlegel, ritrovatosi in porta nella sequenza dei calci di rigore.

L' può festeggiare l'approdo alla semifinale di Eastern Conference in Major League Soccer: battuto ai calci di rigore il , al culmine di una sequenza ricca di emozioni.

I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1: al vantaggio siglato dal dischetto dall'ex laziale Nani, ha risposto dopo soli tre minuti Chanot. Risultato rimasto immutato anche dopo i tempi supplementari, nonostante l'inferiorità numerica di Orlando a causa dell'espulsione comminata a Ruan.

Equilibrio mantenuto fino alla serie ad oltranza, quando Rodrigo Schlegel ha parato un rigore a Thorarinsson. Tutto normale, tranne per il fatto che l'argentino di mestiere fa il difensore e non il portiere.

Qualche minuto prima, infatti, era stato lui a prendere il posto di Gallese, espulso per somma di ammonizioni dall'arbitro nel bel mezzo della sequenza dei penalty per essersi mosso in anticipo e non aver tenuto almeno un piede sulla linea al momento della conclusione avversaria.

Schlegel (peraltro subentrato nel primo tempo supplementare) ha sfoderato una parata sicuramente non bella da vedere per quanto concerne lo stile, ma tremendamente efficace e utile per sigillare la qualificazione dei suoi.