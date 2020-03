Dopo gli anni buii alla , oggi Patrik Schick è rinato al dove prima della pausa ha siglato ben 7 goal in 15 presenze.

L'attaccante, in attesa del probabile riscatto da parte del club tedesco, intervistato da 'iSport.cz' però ammette che il suo sogno adesso è un altro.

E dire che l'inizio della carriera di Schick non è stato certo dei più facili, anzi il talento ceco ha rischiato seriamente di appendere gli scarpini al chiodo ancora prima di cominciare a giocare seriamente.

"Una volta con l’U16 dello Sparta Praga abbiamo giocato a Jablonec e abbiamo vinto 3-0 e io ho segnato due goal. Siamo tornati al centro sportivo e il mio allenatore Miroslav Krieg mi disse che il ds Hebík e il mister Hašek della prima squadra mi aspettavano in sala video. Ho pensato volessero farmi i complimenti, invece, sono arrivato lì e ho visto subito che non erano molto di buon umore. Abbiamo rivisto un video della partita e mi dissero come avessi giocato male in attacco. Hašek mi ha detto che avrei dovuto lasciare il calcio e appendere le scarpe al chiodo".