Schick macchina da goal al Bayer Leverkusen: 16 goal in 13 partite di Bundesliga

Patrick Schick sempre più macchina da goal in Bundesliga. L'attaccante del Bayer Leverkusen continua ad aggiornare le sue impressionanti statistiche e, con la doppietta rifilata all'Hoffenheim, sale a quota 16 goal in 13 partite di Bundesliga.

L'ex centravanti di Sampdoria e Roma si è concesso il lusso di infilarsi tra i due principali contendenti al trono di capocannoniere della massima serie tedesca, ossia Robert Lewandowski - che guida la graduatoria a 18 - e Erling Haaland che insegue a quota 13.

Numeri alla mano, il primo scorcio della stagione 2021-2022 è già per distacco la migliore della carriera per il classe 1996.

Con i 16 goal realizzati in campionato, Schick ha già migliorato il proprio personale best nei top cinque campionati. Il suo precedente primato, infatti, risaliva alla stagione 2016-2017 quando segnò 11 centri con la maglia blucerchiata.

A seguire ci fu il biennio in salsa giallorossa condito da pochissime luci e tante ombre, sfociate poi nel suo approdo in Bundesliga, per lui rivelatasi un'autentica terra promessa.

10 goal con il Lipsia al primo anno, 13 con il Leverkusen al secondo e ora i 16 messi a referto quest'anno con ancora metà stagione da disputare.

Il repentino cambio di passo si è registrato in un mese di dicembre decisamente da urlo: 4 goal al Greuther Furth, 2 all'Eintracht e 2 all'Hoffenheim. Otto in quattro partite. La sensazione è che non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui.