Schick lascia la Roma a titolo definitivo: è del Bayer Leverkusen

Dopo il prestito al Lipsia, Schick rimarrà in Bundesliga per giocare con il Bayer fino al 2025: alla Roma 27 milioni più bonus.

Stavolta niente più prestiti, ma cessione a titolo definitivo. Patrick Schick lascia la per continuare la sua carriera in , precisamente al : dopo la cessione a titolo temporaneo al , l'attaccante ceco cambia squadra tedesca. Attesa a breve l'ufficialità.

Shick lascia la Roma per 27 miilioni di euro più bonus, contratto fino al 2025 con un Bayer Leverkusen che l'anno prossimo sarà impegnato in . Conferma anche in Europa dunque per l'ex , nella scorsa annata in campo per cinque volte nel torneo continentale.

Curiosamente Shick non è ancora riuscito a trovare il goal tra Europa League e Champions, nonostante le 16 gare giocate con Sparta Praga, Lipsia e ovviamente Roma. Ora la possibilità di essere una nuova stella a disposizione del Bayer, mettendosi la Roma alle spalle.

Grande speranza della Roma, dopo che Schick era stato ad un passo dalla (con la quale aveva anche svolto le visite mediche), il ceco non è riuscito a brillare come ai tempi della Sampdoria, tra errori tattici, infortuni e prestazioni deludenti nel suo biennio giallorosso.

Cinque goal in con la maglia della Roma, dieci nell'unica stagione con il Lipsia: grazie a questo dato il Bayer Leverkusen ha deciso di puntare in maniera decisa su di lui, per provare a riconquistare la Champions e magari mettere in difficoltà i super campioni del .