Schick colpisce anche contro la Croazia: è capocannoniere di Euro 2020

L'attaccante del Leverkusen, dopo la gomitata ricevuta da Lovren, si presenta ancora sanguinante dal dischetto e sigla il suo terzo goal a Euro 2020.

Patrick Schick non si ferma più. Dopo la doppietta da urlo con la quale la Repubblica Ceca ha liquidato la Scozia nel match d'esordio, l'attuale calciatore del Bayer Leverkusen si è reso protagonista anche durante la sfida tra Repubblica Ceca e Croazia, conclusasi sul risultato di 1-1.

L'ex attaccante romanista ha confermato il trend ammirato nei primi 90' del torneo, siglando la sua terza rete in due partite nel torneo. Questa volta nessun colpo di testa, nessun pallonetto magico da cinquanta metri, bensì un esecuzione glaciale dal dischetto che ha consentito ai cechi di griffare l'illusorio vantaggio poi livellato dalla rete di Perisic.

La Repubblica Ceca, infatti, era passata in vantaggio al 37' grazie al calcio di rigore - assegnato dopo l'on-field review - procurato dallo stesso Schick che ha ricevuto una tremenda gomitata al volto dal difensore croato Lovren.

Medicato in fretta e furia dallo staff medico ceco, l'ex attaccante della Roma si è presentato dal dischetto nonostante il volto ancora visibilmente sanguinante. Un problema per altri, certamente non per lui che dagli undici metri ha dimenticato qualsiasi tipo di dolore spiazzando Vaclik e siglando il terzo goal in appena due partite.

Schick, dunque, si prende momentaneamente il trono dei marcatori di Euro 2020, in attesa della replica dei vari Lukaku e Cristiano Ronaldo. La risposta, probabilmente, non si farà attendere ma intanto, più in alto di tutto, c'è lui. E ha la ferma intenzione di rimanerci.