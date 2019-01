Schick cerca una svolta: decide di affidarsi ad un mental coach

Reduce da due annate complicate, l’attaccante della Roma, Patrik Schick, ha deciso di iniziare a lavorare con il noto mental coach Jan Muhlfeit.

Approdato alla Roma nell’estate del 2017 per diventare uno dei trascinatori della compagine giallorossa, Patrik Schick ha in realtà vissuto due stagioni complicate nella capitale.

Dopo aver attirato su di se l’attenzione dei più importanti club europei nei corso della sua prima annata in Italia alla Sampdoria (13 furono i suoi goal tra Coppa Italia e campionato in 35 partite), il talento ceco agli ordini di Eusebio Di Francesco solo a sprazzi è riuscito a far intravedere quelle doti che tutti gli riconoscono.

Per mettersi alle spalle due anni difficili e rilanciarsi nel migliore dei modi, Schick ha deciso di iniziare a collaborare con Jan Muhlfeit, uno dei più importanti mental coach della Repubblica Ceca che, per il suo operato, è molto famoso anche negli Stati Uniti.

A svelarlo è stato lo stesso Muhlfeit attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che lo ritrae a Praga proprio con Schick.

L’attaccante della Roma, per la pausa invernale, ha scelto casa sua per trascorrere le vacanze e non una meta esotica come molti sue colleghi. I suoi sono stati e saranno giorni di lavori visto che, per presentarsi al meglio alla ripresa, ha deciso di sfruttare questi giorni per allenarsi con un preparatore atletico.