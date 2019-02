Schick a DAZN: "Inizio difficile a Roma, ho lavorato per essere più sereno"

Schick a DAZN: "Alla Roma all'inizio ho sofferto le aspettative ed il prezzo che ero stato pagato, ora sono più sereno".

Il prossimo turno di Serie A vedrà in programma sabato sera il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Tra i protagonisti del match ci sarà anche l'attaccante giallorosso Patrik Schick, intervistato ai microfoni di DAZN.

Il classe 1996 sarà di nuovo a disposizione di Di Francesco dopo il problema al bicipite femorale che lo ha fermato nelle ultime settimane.

"Sto bene, sto rientrando dopo l'infortunio e le cose vanno bene. Penso che posso rientrare. Spero di poter essere disponibile contro la Lazio, è una partita speciale. I tifosi si aspettano la vittoria, si sente qualcosa di più rispetto alle altre partite".

Negli ultimi mesi in campo si è visto uno Schick diverso, più motivato e più combattivo. Il diretto interessato confessa di avere sofferto all'inizio la pressione della grande squadra e soprattutto l'investimento effettuato nei suoi confronti.

"Quando le cose non vanno bene devi per forza cambiare, volevo avere più grinta e spirito. Volevo andare in campo con la grinta, anche per i tifosi che erano arrabbiati. Penso che in ogni contrasto sono andato al 100%, anche al livello di lavoro per i miei compagni di squadra. Di Francesco mi dice sempre che mi devo divertire, che devo essere presente in partita e fare quello che so. Quando ho la testa libera, senza problemi, gioco meglio. Troppe aspettative? Si, all'inizio è stato un po' difficile viste le tante aspettative e la cifra che hanno pagato. Ho lavorato per essere più sereno".

Il suo ruolo preferito resta sempre quello di centravanti, ma pur di giocare è disposto a cambiare gioco. Anche perchè come compagno di reparto ha un certo Dzeko.

"Da bambino ho giocato sempre centravanti. Ma adesso voglio giocare, sia a destra che a sinistra o centravanti. Chiaro che giocando da esterno devo fare qualcosa di diverso. Dzeko? Con Edin posso parlare anche in lingua ceca. Ha fatto più di 300 goal, per me è uno dei più forti attaccanti al mondo ed ha grande esperienza. Come si muove, come tira, come fa goal, è un attaccante veramente interessante da studiare".

Titolare inamovibile alla Sampdoria, in giallorosso ha capito che nelle grandi squadre per essere sempre titolare devi fare ancora di più.

"Quando sono arrivato in Italia non giocavo tanto, entravo sempre a partita in corso e non sapevo cosa fare nemmeno in allenamento. Ma poi in Coppa Italia ho fatto due goal e da quel moment ole cose sono cambiate. Alla Roma un grande club, giocatori forti, lo spazio te lo devi creare. Non giochi per forza, quindi dipende solamente da te".

Contro il Sassuolo è andato a segno dribblando il portiere, un goal che gli ha fatto tornare in mente l'errore con la Juventus dello scorso anno.