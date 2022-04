Schiappacasse agli arresti domiciliari: l'attaccante del Sassuolo condannato a 14 mesi per traffico di armi

14 mesi di reclusione agli arresti domiciliari e al termine lavori socialmente utili una volta a settimana per altri sei mesi. Si è tenuto ieri, in Uruguay, il processo con rito abbreviato a Nicolas Schiappacasse, calciatore di proprietà del Sassuolo. L'attaccante classe 1999 è stato condannato per aver commesso i reati di traffico di armi da fuoco e munizioni e porto d’armi in luogo pubblico, come confermato da Javier Benech, responsabile della comunicazione della Procura della Repubblica.

Secondo quanto stabilito dalla Procura, Schiappacasse potrà uscire solamente per allenarsi e per disputare le gare con il Tanque Sisley, squadra locale in cui milita il calciatore sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il club emiliano.

Il 23enne, che ha già scontato una parte della pena per la custodia cautelare in attesa del processo, era stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 in occasione di un posto di blocco della polizia di Maldonado mentre si recava allo stadio per la partita tra il Nacional e il Penarol.

Baby prodigio ai tempi delle nazionali giovanili dell'Uruguay, con oltre 30 goal in quasi 70 partite tra l'Under 17 e l'Under 20, Schiappacasse ha militato nel vivaio dell'Atletico Madrid dal 2016 al 2020, con vari prestiti di cui uno anche al Parma nell'annata 2018/2019, collezionando tre presenze in Serie A.

Nel 2020 è il Sassuolo a riportarlo in Italia, ma dopo appena due presenze viene ceduto in prestito al Penarol: Schiappacasse torna in patria ma l'avventura si conclude male a causa dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio.

Il classe 1999 ha un accordo con il Sassuolo fino all'estate 2023, ma è tornato in Uruguay la scorsa estate e oggi milita nel Tanque Sisley. Quel gioiellino che incantava in giro per l'Europa e vinceva con l'Uruguay il Sudamercano U20 nel 2017 - oltre disputare due Mondiali di categoria in Corea del Sud nel 2017 e in Polonia nel 2019 - ora deve fare i conti con la giustizia e nel contempo dovrà provare a rilanciare una carriera che sembrava in rampa di lancio ma che ha subito un brusco rallenamento.