Schiaffo al suo giocatore: Magrini squalificato quattro giornate

Quattro turni di stop per Lamberto Magrini, tecnico del Grosseto. Il motivo? Nell'ultimo match giocato dal suo club, contro il Monterosi, ha di fatto schiaffeggiato Riccardo Cretella. Seduto in panchina, il calciatore è stato colpito dal suo stesso allenatore.

Domenica scorsa l'episodio diventato immediatamente virale sui social. Magrini aveva già rimediato un rosso a margine del duello con Cretella, che di fatto si era avvicinato al tecnico sussurrandoli qualcosa al momento del cambio.

Magrini si era difeso così al termine della gara:

"Non posso discutere con un mio calciatore? Non ho mai visto una squalifica per una cosa del genere. Non c’è nulla da chiarire, evidentemente eravamo tutti un po’ nervosi, ma con Riccardo non ci sono problemi".