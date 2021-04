Stekelenburg ko, Ajax-Roma a rischio: debutta il terzo portiere Scherpen?

Un problema al ginocchio mette in dubbio la presenza dell'ex Stekelenburg con la Roma: tra i pali dell'Ajax possibile esordio in Europa per Scherpen.

Ajax contro la Roma col terzo portiere? Lo scenario diventa plausibile a causa dell'infortunio occorso a Marteen Stekelenburg, a rischio per l'andata dei quarti di Europa League contro i giallorossi.

Stekelenburg ha accusato un problema al ginocchio rimediato nel riscaldamento del match di Eredivisie tra l'Ajax e l'Heerenveen, finendo ko e di conseguenza in dubbio per la partita contro la sua ex squadra in programma giovedì.

Con Onana ai box a causa della squalifica per doping, l'Ajax tra i pali si ritrova in piena emergenza tra i pali: qualora Stekelenburg dovesse dare forfait, contro la Roma si registrerebbe il debutto in Europa del terzo portiere Kjell Scherpen.

Classe 2000, titolare dell'Olanda Under 21, Scherpen non ha mai giocato le competizioni continentali per club e in stagione ha collezionato appena 2 presenze: in Ajax-Roma, potrebbe toccare a lui.