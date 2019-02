Schalke-Manchester City, le formazioni ufficiali: Fernandinho in difesa

Le formazioni ufficiali di Schalke-Manchester City: Aguero confermato in attacco da Guardiola, mentre Tedesco schiera un undici difensivo.

Le formazioni ufficiali di Schalke-Manchester City:

SCHALKE (3-4-2-1): Fährmann; Nastasic, Sané, Bruma; Caligiuri, Mendyl, Serdar, Oczipka; Mckennie, Bentaleb; Uth. All. Tedesco

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Laporte; de Bruyne, Gundogan, Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All. Guardiola

Guardiola conferma Aguero al centro dell'attacco, sostenuto da Bernardo Silva e Sterling. La sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia è l'arretramento di Fernandinho in difesa, con Laporte spostato sulla sinistra. Chiavi della regia affidate a Gundogan. In panchina il grande ex Leroy Sané.

Tedesco schiera invece un undici difensivo per provare a contrastare la potenza di fuoco del City: tre difensori, tra cui l'ex viola Nastasic, e una sola punta, ovvero Uth. In panchina Konoplyanka e Embolo, così come Rudy.