Schalke-Manchester City 2-3: Sane e Sterling per la rimonta Citizens

Manchester City vittorioso per 3-2 sul campo dello Schalke 04: non basta la doppietta di Bentaleb, nel finale arrivano le reti di Sane e Sterling.

Non riesce l'impresa allo Schalke 04 , sconfitto per 2-3 dal Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Vantaggio inglese con Aguero, rimonta tedesca con Bentaleb nel primo tempo. Nel finale della ripresa a far esultare gli inglesi ci pensano Sane e Sterling.

Ritmi bassi in avvio, con il City che fatica a trovare spazi ma riesce comunque ad andare in vantaggio grazie al pasticcio di Fahrmann, il cui disimpegno favorisce la rete di Aguero. Nonostante lo svantaggio i padroni di casa non si disuniscono,ma chiudono bene in difesa e si fanno vedere in avanti soprattutto con Caligiuri, molto attivo sulla destra.

Proprio quest'ultimo si procura il calcio di rigore (fallo di mano di Otamendi sul suo sinistro) dal quale nasce il pari di Bentaleb. Il numero 10 algerino si ripete qualche minuto dopo, nuovamente dagli 11 metri, dopo il fallo di Fernandinho su Sanè.

Nella ripresa le cose sembrano mettersi bene per i ragazzi di Tedesco dopo l'espulsione di Otamendi per doppia ammonizione. Ma non hanno fatto i conti con l'ex Sane, che poco dopo essere entrato in campo trova il pareggio con una punizione da cineteca. E nel finale, sull'errore difensivo di Oczipka, arriva addirittura il goal del 3-2 firmato da Sterling.

I GOAL

18' AGUERO 0-1 - Fahrmann sbaglia il disimpegno, David Silva anticipa Sanè e serve Aguero, che insacca a porta vuota.

38' BENTALEB 1-1 - Sinistro dagli 11 metri all'angolino basso destro.

45' BENTALEB 2-1 - Sinistro dagli 11 metri all'angolino alto sinistro.

85' SANE 2-2 - Potente calcio di punizione col sinistro dai 25 metri che non lascia scampo al portiere dello Schalke 04.

90' STERLING 2-3 - Stop di petto ad anticipare Oczipka, e destro ravvicinato a battere Fahrmann.

IL TABELLINO

SCHALKE 04-MANCHESTER CITY 2-3

MARCATORI: 18' Aguero (M), 38' rig. Bentaleb (S), 45' rig. Bentaleb (S), 88' Sane (M), 90' Sterling (M)

SCHALKE (3-4-2-1): Fährmann; Nastasic, Sané, Bruma; Caligiuri, Mendyl (65' Burgstaller), Serdar, Oczipka; Mckennie (77' Skrzybski), Bentaleb; Uth (87' Harit).

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Laporte; de Bruyne (87' Zinchenko), Gundogan, David Silva (70' Kompany); Bernardo Silva, Aguero (78' Sane), Sterling.

ARBITRO: Carlos Del Cerro (SPA)

AMMONITI: Otamendi, Fernandinho, Uth, Sane, Ederson

ESPULSI: Otamendi