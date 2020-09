Lo Schalke esonera Wagner: non vince in Bundesliga dal 17 gennaio

Il club di Gelsenkirchen ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la striscia record di partite senza vittorie.

17 gennaio 2020, la data dell'ultima vittoria dello 04 in . Da lì, una striscia negativa di 18 partite senza mai riuscire a vincere una partita. E oggi l'esonero dell'allenatore.

Il club di Gelsenkirchen ha deciso di sollevare dall'incarico David Wagner, che era arrivato lo scorso anno alla guida del club. Nelle prime 18 partite aveva convinto tutti, portando il club fino alla zona e anche avanti in DFB-Pokal, dove è stato elminato ai quarti dal .

Poi, da quel 17 gennaio, blackout: 6 pareggi e 12 sconfitte, con soltanto 8 goal all'attivo e 48 subiti. Numeri da incubo, così come gli 8 goal subiti dal alla prima assoluta in stagione. Un completo disastro.

La situazione economica poco stabile del club ha portato anche un mercato low cost e una squadra assemblata a fatica, soprattutto con tanti rientri dai prestiti. L'inizio di stagione negativo, con due brutte sconfitte in due giornate, ha portato alla decisone del club.

Decisiva per Wagner la sconfitta per 1-3 in casa contro il , altra squadra 'malconcia'. Lo Schalke cambia. Sperando di uscire da una crisi senza fine.