Schalke-Bayer Leverkusen, rissa in campo: polemiche sui social

Nel secondo tempo battibecco sedato dopo qualche secondo: spintoni tra i giocatori delle due squadre in una gara essenziale per la classifica.

Il calcio è tornato ed escludendo i tifosi e qualche novità come gli ingressi separati e le mascherine a bordo campo, è tutto come prima. Le esultanze sono sempre di gruppo, le polemiche sui social non mancano. Come risse e battibecchi in mezzo al terreno di gioco.

Basti vedere la gara di tra 04 e , essenziale ai fini della classifica in virtù di un campionato sulla via della conclusione e con sole altre giornate in programma. Nel secondo tempo è infatti scattata una rissa fuori dall'area di rigore del club di Gelsenkirchen, sedata dopo qualche secondo.

Spintoni da parte dei giocatori di entrambe le squadre nati dopo che Alario del Bayer ha sfiorato il goal, invece di restituire palla allo Schalke in seguito ad un pallone messo fuori: subito grande caos sui social a causa della situazione legata al coronavirus, al distanziamento e all'atteggiamento dei calciatori in campo.

Lo Schalke 04 si gioca di fatto l' in quest'ultima parte di stagione, mentre per il Bayer Leverkusen c'è in ballo la qualificazione in Champions, testa a testa con il Monchengladbach. Animi caldi e contatti come in passato: in campo la situazione è sempre incandescente.